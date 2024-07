Polícia Rodoviária Estadual apreende mais de uma tonelada de maconha na região de Londrina

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e a Receita Federal apreenderam, nesta terça-feira (23), mais de uma tonelada de maconha em Florestópolis (Região Metropolitana de Londrina).





A apreensão aconteceu durante uma operação, quando os policiais e os agentes da Receita Federal abordaram um homem que dirigia uma Toyota Hilux.

Em revista ao veículo, os policiais e os agentes encontraram, tanto no interior do automóvel quanto no compartimento de cargo, uma grande quantidade de tabletes de maconha, que somavam 1.053 quilos.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo foi abordado por ter um alerta de furto.





O motorista da Hilux foi preso e encaminhado à Delegacia, assim como a droga apreendida e o veículo recuperado.