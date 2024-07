Pedestre fica ferido após ser atropelado por carro em rodovia no Centro-Norte

Um homem de 56 anos ficou ferido após ser atropelado por um carro na PR-539, em Rio Bom, no Centro-Norte do Paraná, na tarde desta terça-feira (23).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um idoso de 87 anos dirigia um Volkswagen Gol no sentido de Marilândia do Sul a Rio Bom quando, ao atingir o KM 17, atropelou o pedestre, que cruzava a rodovia.

O motorista do carro não se feriu e foi liberado no local após obter resultado negativo no teste etilométrico.





O pedestre, por sua vez, teve ferimentos, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Bom para receber atendimento médico especializado.