Polícia Rodoviária Estadual e Receita Federal apreendem mais de R$ 2 milhões em cigarros contrabandeados em Arapongas

Saiba o que muda com decisão que descriminaliza porte de maconha e diferencia traficante de usuário

O julgamento que o STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu nesta quarta-feira (26) definiu os principais parâmetros para que as autoridades policiais diferenciem o usuário de maconha do traficante, com fixação de uma quantia de referência para a análise d