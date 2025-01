Polícia Rodoviária Federal apreende quase 250 quilos de maconha no Noroeste do Paraná

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (15), 247 quilos de maconha durante uma abordagem na PR-489, em Castelo Branco, no Noroeste do Paraná. A droga estava em um veículo Toyota com placas paraguaias, cujo motorista foi preso em flagrante.





Os agentes identificaram a carga ilícita ao notar fardos característicos de maconha no banco traseiro do veículo. Após uma inspeção detalhada, mais fardos foram localizados no bagageiro e sob os bancos.

O condutor do veículo, um homem de 24 anos, confessou ter recebido o carro já carregado em Guaíra, no Paraná, e que transportaria a droga até Maringá, onde receberia uma quantia em dinheiro pelo serviço.





O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Maringá para os procedimentos legais.





A apreensão ocorre em meio a um cenário de intensificação no combate ao tráfico de drogas no Paraná. Em 2024, a PRF contabilizou mais de 280 toneladas de entorpecentes apreendidos no Estado, um aumento de 45% em relação ao ano anterior.





Além disso, o número de prisões por tráfico saltou de 576, em 2023, para 711 em 2024, com mais de 85% dos detidos sendo homens.