Polícia Civil prende homem por duplo homicídio e morte de cachorro no Paraná

A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem, de 33 anos, que estava foragido por duplo homicídio e pela morte de um cachorro. A captura aconteceu nesta quarta-feira (15) em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.





O crime, que aconteceu no dia 6 de outubro de 2023, no bairro Guarituba, vitimou André dos Santos, 37 anos, e Matilde Lima Luz, de 36. Na data do fato, três homens foram até a residência onde as vítimas estavam e atiraram contra elas. Além disso, mataram um cachorro que vivia no local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A motivação estaria ligada com a disputa por pontos de tráfico de drogas na região.





“A equipe estava realizando diligências visando a captura do indivíduo e no final desta tarde logrou êxito na localização e prisão. Ações como esta reforçam a presença da PCPR no município, trazendo ainda mais segurança e tirando de circulação envolvidos ligados a crimes como tráfico de drogas e homicídio”, destaca Thiago Andrade, delegado da Polícia Civil.





Após a captura, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.