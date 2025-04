Polícia rodoviária prende mulher que transportava 2 quilos de haxixe em Rolândia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu no início da noite desta segunda-feira (7) uma mulher que transportava dois quilos de haxixe escondidos em uma bolsa em frente ao Posto Rodoviário de Rolândia, localizado na PR-986. A mulher estava em um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino Brasília, no Distrito Federal.





Durante a ação de busca no setor de passageiros, os agentes identificaram uma mulher de 40 anos como suspeita, já que carregava uma bolsa com um volume anormal. Ao conferir a bolsa, os policiais encontraram quatro porções compactadas de haxixe, totalizando dois quilos da substância ilícita. A mulher disse que receberia R$ 1 mil pelo transporte da droga até o destino final.

Ela, que não possuía passagem criminal, foi presa por tráfico de drogas e encaminhada para a Delegacia de Rolândia.