Policiais militares ajudam a salvar bebê recém-nascido que estava engasgado em Londrina

Policiais militares que integram a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) ajudaram a salvar um bebê recém-nascido que estava engasgado em Londrina na noite de sábado (15).





Segundo a PM, a ocorrência foi registrada às 20h30, na rua Guilherme Chiarotti. Foi repassado via rádio pelo Copom (Centro de Operações Policiais Militares) que havia uma pessoa pedindo socorro com uma criança nos braços. A equipe, ao chegar no local, se deparou com uma aglomeração de pessoas e um homem com uma criança recém-nascida no colo, que teria engasgado.

O soldado Barbosa pegou o bebê e, com ajuda da equipe, iniciou o procedimento necessário para a desobstrução de vias aéreas com a manobra de Heimlich. Apoiou-o no antebraço com a cabeça mais abaixo do que o corpo e segurando a boca aberta com os dedos, aplicou batidas repetidamente no dorso do menino. Após alguns segundos de repetição da manobra, o recém-nascido voltou a apresentar sinais vitais, bem como foi possível ouvir o choro, o que indicava que as vias aéreas possivelmente haviam sido desobstruídas.

A equipe então aguardou a chegada ambulância do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a criança até o Pronto Atendimento Infantil.