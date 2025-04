IBGE: Norte e Noroeste do Paraná têm populações com maior nível de escolaridade

Entre as cidades paranaenses onde há maior percentual de habitantes com ensino superior, 16 estão na área de influência de Londrina, que lidera o ranking. O número representa mais de 30% dos 50 municípios do Estado onde a população tem maior grau de escolaridade.





A área intermediária de Londrina abrange desde o Norte Pioneiro até o Vale do Ivaí. Entre os 16 municípios dessa região, Londrina tem a maior parcela de pessoas com diploma universitário, totalizando 27,78%, índice que a coloca na terceira posição do ranking estadual. Em seguida, entre os municípios do Norte, vêm Cornélio Procópio (24,01%) e Ivaiporã (19,9%), que ocupam a quarta e a 14ª posição na lista, respectivamente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os dados são do Censo Demográfico 2022: Educação: Resultados Preliminares da Amostra, divulgados recentemente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e indicam que a expansão da educação terciária foi acompanhada por um processo de desconcentração do ensino superior no Brasil.





Essa descentralização fica clara quando se observa que o segundo agrupamento de municípios onde a população tem maior escolaridade também está no interior, na região de Maringá (Noroeste), onde 13 cidades aparecem na classificação. O recorte do Noroeste inclui as regiões imediatas de Cianorte, Umuarama e Campo Mourão. Maringá, onde 30,56% da população possui diploma de graduação, figura na segunda colocação do ranking paranaense, atrás apenas de Curitiba (33,86%).

Publicidade





A Região Oeste do Estado fecha o pódio com dez cidades na lista, incluindo Cascavel e Foz do Iguaçu. As outras 11 do Top 50 estão divididas entre as regiões de Curitiba, Sudoeste, Centro-Sul e Campos Gerais.





Em um estudo denominado Desenvolvimento Regional no Brasil - políticas, estratégias e perspectivas, o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) reconhece as instituições de ensino superior como órgãos cruciais para os sistemas de inovação.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.