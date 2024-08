Policiais militares, civis e federais prendem em Londrina casal acusado de diversos crimes

A Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Federal, prendeu preventivamente, nesta quarta-feira (28), em Londrina, no Norte do Estado, um homem de 47 anos por estupro de vulnerável contra a própria filha.





Durante a ação, a esposa do investigado foi autuada em flagrante pelos crimes de resistência, desacato, desobediência e falsa identidade.

Conforme apurado, o crime foi praticado pelo suspeito contra a filha no ano de 2022, no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O mandado de prisão preventiva foi expedido em 2023 e, desde então, o indivíduo estava foragido.





De acordo com Thais Orlandini, delegada da Polícia Civil, a equipe da delegacia da mulher do município empreendeu diversas diligências a fim de localizá-lo e, após meses de buscas, cumpriram a ordem judicial na cidade de Londrina.

“No momento da prisão, a esposa do foragido tentou impedir a equipe, vindo a machucar uma policial, bem como desacatou e desobedeceu as ordens emanadas, além de mentir o nome”, afirma a delegada.





Diante da situação, a mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de resistência, desacato, desobediência e falsa identidade. O homem preso por cumprimento de mandado de prisão.

Ambos foram encaminhados ao sistema penitenciário.