Policiais prendem assaltante de ônibus em Londrina

Policiais militares conseguiram prender nesta segunda-feira (23) um homem de 23 anos, acusado de ter roubado um ônibus no Jardim Maria Lúcia, na zona oeste de Londrina.

A prisão ocorreu logo após o roubo na mesmo bairro na Rua Luigi Amorese. As informações sobre as características do assaltante passadas em denúncia feita à polícia condiziam com as aparências do rapaz abordado pela polícia. O rapaz detido foi reconhecido pela vítima. A polícia não divulgou o nome do assaltante, que foi conduzido à Delegacia.

