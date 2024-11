Policial militar salva bebê de quatro meses que estava engasgado em Apucarana

O policial militar Matheus dos Santos, do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar), salvou, na noite desta quarta-feira (27), um bebê de quatro meses que estava engasgado, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência e, enquanto ia até o local, se deparou com a mãe da criança na rua Augusto Weiand, na Vila Nova. A mulher estava desesperada e pedia por socorro, visto que o bebê já estava desacordado em seus braços.





Os policiais, então, pararam e viram que a criança estava engasgada. Nesse momento, acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e, enquanto aguardavam a chegada dos socorristas, o soldado Matheus dos Santos pegou o bebê e aplicou uma técnica de salvamento, desengasgando-o.





A equipe da Polícia Militar, então, aguardou a chegada do Samu junto à mãe da criança. O médico responsável pelo serviço chegou ao local e fez o atendimento do bebê.