Possivelmente atropelado, homem é encontrado morto em linha de trem em Apucarana

Um homem foi encontrado morto em uma linha férrea na Vila Regina, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na manhã deste domingo (26).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após ser acionada por um segurança de escolta armada da empresa responsável pela administração da rede ferroviária. De acordo com o relato do profissional, a vítima teria sido atropelada antes de morrer.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No endereço, os policiais entraram em contato com um maquinista do trem, que relatou ter se deparado com o corpo imóvel e estendido na linha férrea enquanto passava com o trem pelo pátio de Apucarana. Com isso, o maquinista teria tentado acionar o freio, mas não teria conseguido parar a tempo.





Mesmo assim, o profissional acredita que o homem já havia sido atropelado antes, pois estava caído. O trem conduzido pelo maquinista ouvido pelos policiais não teria atropelado a vítima, visto que o corpo estava no meio das duas linhas férreas.





Diante da situação, a Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Civil, a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo.





A vítima não pôde ser identificada, mas, segundo os policiais, se tratava de um homem adultos, com cerca de 27 anos e pele negra.