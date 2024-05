Carro bate em veículo, invade pista contrária e deixa dois mortos em Campo Mourão

Um acidente envolveu dois carros deixou duas pessoas mortas na PR-487, em Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, na noite deste domingo (26).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 52 anos conduzia um Toyota Yaris Sedan no sentido de Luiziana a Campo Mourão quando, ao alcançar o KM 183, foi atingido por um Fiat Uno Mille, que era dirigido por um homem de 49 anos. O segundo veículo teria rodado na pista e invadido a contramão.

O Uno Mille ainda teria capotado e parado na lateral fora da pista, enquanto o Toyota Yaris teria ficado sobre a pista de rolamento.





O condutor e o passageiro do Uno Mille morreram no local do acidente e os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) após a liberação da perícia científica.





O motorista do Toyota Yaris, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. O ve;ículo foi entregue ao proprietário, visto que não tinha pendências administrativas.





Já o Uno Mille, que tinha débitos de licenciamento, foi levado pelo guincho até o Posto Rodoviário de Peabiru.