PRE apreende 705 quilos de maconha escondidos em fundo falso de caminhão no Noroeste

Uma operação conjunta entre a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e a PF (Polícia Federal) de Maringá terminou com a apreensão de mais de 700 quilos drogas escondidos no fundo falso de um caminhão nesta quinta-feira (22), na BR-376, em Presidente Castelo Branco, no Noroeste.





De acordo com o relato dos agentes, as equipes deram ordem de parada para um caminhão basculante. Questionado sobre a origem da carga, o motorista demonstrou muito nervosismo e disse que estava vindo da região de fronteira com o Paraguai. A nota fiscal da carga também apresentava inconsistências.

Com apoio da equipe de Operações com Cães da PRE, Zeus e Thor indicaram a presença de drogas na parte da frente do semirreboque. Durante a verificação, os agentes encontraram um fundo falso contendo mais de 705 quilos de uma substância análoga à maconha.





A droga, o caminhão e o condutor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Maringá.