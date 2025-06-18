PRE apreende quase 25 quilos de haxixe escondido em tanque de combustível em Paranacity

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) fez uma apreensão de 24,8 quilos de haxixe nesta terça-feira (17), em Paranacity. A droga estava escondida dentro do tanque de combustível de um veículo.
A ação faz parte da operação Protetor. O condutor do veículo, um homem de 28 anos, foi preso e conduzido à Delegacia de Paranacity.
