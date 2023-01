PRE apreende vinhos, eletrônicos e anabolizantes importados ilegalmente

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu vinhos, eletrônicos e anabolizantes vindos do exterior sem o devido processo de importação durante operação de fiscalização no posto policial localizado no km 165 da PR-317, em Peabiru.





Ao revistar o compartimento de bagagens de um Voyage com placas de Apucarana, os policiais localizaram 18 garrafas de vinho estrangeiro, 35 rolos de fitas adesivas, 18 chaves de genda, seis níveis de alumínio, oito mochilas escolar de tecido, uma caixa de pilhas com 48 unidades, cinco fontes de computador com cinco cabos de energia elétrica, um aparelho de rádio amador, duas unidades de memória de pc, duas caixas de goma de mascar com 68 unidades, quatro aparelhos de som portátil e, no meio das mercadorias, foram encontrados três frascos de anabolizantes Stanozolol 50 ml e um frasco de Durateston de 10 ml.





As mercadorias foram acondicionadas em bags e encaminhadas à Receita Federal em Maringá para as providências legais.