PRE flagra homem com 180 comprimidos de anfetamina no Noroeste do PR

Uma abordagem de rotina da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) resultou na apreensão 180 comprimidos de lisdexanfetamina, além de 14,9 gramas de maconha, na tarde de quinta-feira (9), na PR-323, em Perobal, no Noroeste do Paraná.





Durante a Operação 1.04, a equipe policial interceptou uma caminhonete S-10 que exalava forte odor de maconha. Na revista ao veículo e aos ocupantes, os policiais encontraram a droga dentro de uma mochila.

Publicidade





O passageiro assumiu ser o dono da substância e afirmou que havia adquirido o entorpecente no município de Guaíra (Oeste). O motorista foi liberado após prestar esclarecimentos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Após contato com a Polícia Federal de Guaíra, a medicação apreendida foi liberada, e o responsável pela droga foi encaminhado ao destacamento policial de Perobal, onde foi lavrado um TC (Termo Circunstanciado) por porte de drogas para consumo pessoal.