PRE prende duas mulheres com drogas em ônibus na PR-986, em Rolândia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu duas mulheres que transportavam entorpecentes em ônibus com destino a São Paulo na noite deste domingo (13) na PR-986, em Rolândia.





Durante uma Operação de Combate ao Crime nas Rodovias em frente ao Posto Rodoviário de Rolândia, os policiais do canil deram ordem de parada a dois ônibus interestaduais com destino ao estado de São Paulo.





O cão de faro Maximus verificou todo o setor de bagagens e de passageiro dos dois ônibus, indicando a presença de drogas com as pasageiras.





Na primeira ocorrência, foram encontrados 14 quilos de maconha dentro de uma mala de uma mulher de 29 anos. Ela disse que levaria a droga de Maringá para o Terminal do Tietê, em São Paulo.





A segunda ocorrência indicou a presença de droga junto ao corpo de uma mulher de 30 anos do Rio Grande do Sul. Ela estava com 7,6 quilos de haxixe escondidos envolta do abdomên e perna. Ela informou que levaria a droga de Guaíra ao Terminal do Tietê, em São Paulo.