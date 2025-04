PRE prende passageira de ônibus com 25 quilos de maconha em Rolândia

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) prendeu uma mulher de 20 anos, natural de Fortaleza (CE), durante uma abordagem a um ônibus na noite desta segunda-feira (21) na PR-986, em Rolândia. A ação faz parte da Operação Páscoa 2025, que tem como missão o combate à criminalidade nas rodoviais estaduais do Paraná.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Os policiais do canil da PRE deram ordem de parada a um ônibus da linha Foz do Iguaçu com destino em São Paulo. Com auxílio do cão Airon, foram identificadas duas malas suspeitas no setor de bagagens que pertenciam a uma mulher de 20 anos.





Ao abrir as malas, foram encontrados 32 tabletes de maconha, totalizando mais de 25 quilos da droga. A mulher foi presa por tráfico e encaminhada junto com a droga para delegacia da Polícia Civil de Rolândia.