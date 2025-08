Ação conjunta apreende 330 quilos de maconha escondidas em veículo em Londrina

Uma ação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar e Receita Federal na manhã desta sexta-feira (1°) terminou com a apreensão de uma carga de 330 quilos de maconha em Londrina. Um homem também foi preso.





A ação integra uma operação de repressão a crimes transfronteiriços. Durante o trabalho, as equipes identificaram um veículo suspeito que trafegava pela PR-445, próximo a alça de acesso ao distrito de Irerê. Com o apoio aéreo do helicóptero do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), os agentes puderam possível orientar as equipes em solo, que fizeram o cerco, localizaram e prenderam o suspeito.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No interior do veículo, os policiais encontraram 330 quilos de maconha acondicionados em fardos. A droga e o suspeito, um homem de 18 anos e sem antecedentes criminais, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Londrina para os procedimentos legais.





De acordo com a corporação, as ações são decorrentes de um trabalho continuo de repressão feito pela Polícia Federal de Londrina em conjunto com a Receita Federal e Polícia Militar do Paraná, visando o combate a diversos delitos na região.

Publicidade