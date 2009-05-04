Preso acusado de abusar de menina de 9 anos

Policiais militares de Faxinal prenderam em flagrante na tarde deste domingo (4) um homem de 43 anos, A.A.L., no momento em que estaria abusando sexualmente uma menina de 9 anos às margens da rodovia PR-272, próximo a entrada da Chácara Pires.

A polícia chegou até o acusado após receber uma denúncia anônima de que "um senhor estaria agarrando uma menina". Segundo o sargento Mantoan, o acusado declarou à polícia no momento da prisão de que mantinha relação amorosa com a criança há algum tempo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar e o acusado para a Delegacia de Faxinal.





Leia mais:





Homem é acusado de estuprar menina de 7 anos

Mãe e filha morrem afogadas no Rio Paraná



