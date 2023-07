Preso em Apucarana integrante de grupo que invadiu subestações da Sanepar em Londrina e Maringá

Foi preso na sexta-feira (21) em Apucarana (Centro-Norte) um integrante do grupo criminoso que agiu contra subestações da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) de Londrina e Maringá (Noroeste).







Segundo o delegado Laercio Fahur, de Maringá, a prisão foi feita por policiais civis de Apucarana, a pedido da Polícia Civil de Maringá, no âmbito da operação "Água Segura". O suspeito tem 45 anos e estava tentando fazer nova identidade no instituto de identificação de Apucarana. Ele se junta a outros presos que estão na cadeia de Apucarana à disposição da Justiça.





Ainda conforme o delegado, o grupo invadia as substacões que ficam em áreas rurais, armados, e levaram objetos, veículo e até arma de vigilante. Eles usavam um Volkswagen Gol de cor prata que foi apreendido na operação e também um Fiat furtado em outra cidade não divulgada.





No total, já foram presas, no total, oito pessoas. Duas delas foram detidas pela PM (Polícia Militar) de Apucarana, as demais firam presas pela polícia Cívil de Maringá e Apucarana.





Para chegar à identificação de integrantes da associação criminosa, a Polícia Civil de Maringá analisou imagens e também conteúdo de celular apreendido com um dos integrantes preso pela PC de Maringá.