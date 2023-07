Colisão frontal mata quatro pessoas na PR-436 em Ribeirão do Pinhal

Uma colisão frontal de dois carros deixou quatro pessoas mortas e uma ferida na madrugada deste sábado (22) em Ribeirão do Pinhal, a cerca de 120 quilômetros de Londrina.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), dois carros trafegavam em direções opostas pela PR-436, próximo ao município de Santo Antônio da Platina, quando bateram de frente.

Segundo a PRE, um veículo do modelo Gol (com placas de Ribeirão do Pinhal) teria invadido a pista contrária e colidido de frente contra um Celta (com placas de Abatiá). Dos três ocupantes do Gol, dois morreram ainda no local do acidente, sendo o motorista, 27, e um passageiro, 29. O outro ocupante, 22, foi encaminhado ao Hospital de Bandeirantes com ferimentos de média gravidade.





No outro veículo, a condutora, 26, também morreu no local da batida; já a passageira, 25, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.





A Polícia Científica compareceu até o local para fazer a perícia do local e dos veículos e a investigação agora ficará a cargo da Polícia Civil.