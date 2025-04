Preso homem que atropelou e arrastou a companheira com a filha no colo em Apucarana

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante neste sábado (15) o homem de 25 anos que arrastou a própria companheira, de 19, por cerca de 120 metros em Apucarana (Centro-Norte). A vítima estava com a filha de 2 anos no colo.





O crime ocorreu no bairro Solo Sagrado. Conforme o delegado da PCPR Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, o suspeito teria atropelado e arrastado a vítima por aproximadamente enquanto ela segurava a filha.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Durante o ocorrido, a mulher lançou a criança para protegê-la. O veículo utilizado foi localizado na residência da ex-companheira do suspeito, no bairro Fariz Gebrim. O homem foi encontrado escondido em uma residência vazia na cidade”, explica.





A vítima está internada em uma unidade de terapia intensiva, enquanto a criança recebeu atendimento médico e foi liberada. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário.