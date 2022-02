Preso idoso acusado de oferecer iogurte para abusar de criança em Londrina

Um homem de 76 anos, condenado a oito anos de prisão, a ser cumprido em regime semiaberto, pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso por investigadores da delegacia da Mulher na tarde desta terça-feira (22).



Segundo a Polícia Civil, em 2019, o detido teria abusado de uma criança que morava no mesmo condomínio dele na época.



A criança estava brincando no playground do condomínio e, quando passou perto da janela do apartamento do acusado, teria sido atraída para dentro do apartamento dele por um urso de pelúcia.



Já no interior do local, ele teria dado um iogurte para a criança, pediu para ela abaixar o shorts e passou a mão em sua partes íntimas.



O homem foi preso em flagrante na época e ficou oito meses preso.



No dia 08 de fevereiro de 2022, o mandado de prisão da sentença condenatória foi expedido e cumprido nesta data pelos investigadores.



O idoso foi encaminhado ao Deppen (departamento de Polícia Penal do Paraná), onde permanecerá a disposição da Justiça.



Não foram divulgados mais detalhes da situação.