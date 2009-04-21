Preso quinto suspeito do assassinato de pastor

Policiais da 10º Subdivisão Policial de Londrina prenderam na tarde desta segunda-feira (20), Clari Zanatta Kraiz, suspeito de ter participado do assassinato do pastor Douglas Gonçalves Valle, que desapareceu no último dia 10. Clari é irmão de Fabiano Zanatta Kraiz, preso no último sábado (18) junto com Vanderlei Stockmann, Eder Suzatti e Genésio Vaiz também suspeitos do homicídio.

Segundo o delegado-chefe da 10ª SDP, Sérgio Barroso, a prisão de Clari é resultado da continuação das investigações do homicídio. "O inquérito tem o prazo de 30 dias para ser encerrado. Até essa data, estaremos investigando para constatar se existe a participação de mais pessoas nesse crime", afirma.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com as investigações, Clari é suspeito de ter ficado cuidando do cativeiro onde o Pastor Douglas foi mantido enquanto os outros homens envolvidos no crime viajavam para o Paraguai. "O grupo viajou com o carro da vítima, que foi visto entrando no Paraguai na madrugada do dia 11. Eles fizeram compras com o dinheiro roubado do pastor e retornaram para Londrina com um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu, às 14 horas do dia 11", conta o delegado.





Fabiano, Vanderlei, Eder e Genésio foram presos no último sábado, dia 18, na casa onde moravam e que foi usada como cativeiro, localizada na zona oeste de Londrina. No local, foram apreendidos 2 celulares pertencentes à vítima, produtos comprados no Paraguai, bilhetes de passagem do ônibus que retornaram para Londrina e dois cadarços semelhantes aos que as mãos do Pastor estavam amarradas. Além disso, a Criminalística encontrou sangue em um dos quartos da casa, que foi coletado para perícia.





As investigações continuam com o objetivo de identificar mais pessoas envolvidas com o crime. Em princípio, segundo Barroso, os cinco homens detidos irão responder por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver. A pena pode chegar até 30 anos de reclusão.

Crime – O pastor Douglas Gonçalves Valle, 42 anos, foi visto pela última vez por volta das 17 horas do dia 10 de abril. No mesmo dia, às 22 horas, foi registrado um boletim de ocorrência dando conta de seu desaparecimento. No dia 13, o corpo do pastor foi encontrado no Rio Santa Cruz, no município de Tamarana, com as mãos amarradas com cadarço de tênis e um cobertor enrolado nas pernas. Apesar deter levado várias pancadas na cabeça, segundo a polícia, o motivo da morte do pastor foi afogamento.



