PRF apreende 50 mil maços de cigarro escondidos em falso carregamento de tijolo em Cruzeiro do Oeste

Na tarde desta segunda-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão com cerca de 50 mil maços de cigarros contrabandeados que estavam escondidos em meio a uma carga de tijolos, em Cruzeiro do Oeste (Noroeste).





De acordo com informações da PRF, a equipe desconfiou do veículo após vê-lo acessar uma estrada vicinal de terra. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e acabou jogando o veículo carregado em meio a mata. O motorista saltou do caminhão se escondeu na vegetação.

Buscas estão sendo realizadas mas até o momento ele não foi localizado.





Foi necessário utilizar um trator para desatolar o caminhão. O veículo carregado foi encaminhado à Receita Federal de Guaíra.





