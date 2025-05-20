Pesquisar

Motorista fugiu

PRF apreende 50 mil maços de cigarro escondidos em falso carregamento de tijolo em Cruzeiro do Oeste

Redação Bonde com PRF
19 mai 2025 às 21:15

Divulgação/PRF
Na tarde desta segunda-feira (19), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu um caminhão com cerca de 50 mil maços de cigarros contrabandeados que estavam escondidos em meio a uma carga de tijolos, em Cruzeiro do Oeste (Noroeste).


De acordo com informações da PRF, a equipe desconfiou do veículo após vê-lo acessar uma estrada vicinal de terra. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e acabou jogando o veículo carregado em meio a mata.  O motorista saltou do caminhão se escondeu na vegetação. 

Buscas estão sendo realizadas mas até o momento ele não foi localizado. 


Foi necessário utilizar um trator para desatolar o caminhão. O veículo carregado foi encaminhado à Receita Federal de Guaíra.


policia Policiais PR prf caminhão carga
