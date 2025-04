PRF apreende cerca de meia tonelada de maconha no Noroeste do Paraná

Na manhã desta terça-feira (11), por volta das 11h, uma equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou um veículo Fiat Siena na PR-218, próximo ao município de Iguaraçu (Região Metropolitana de Maringá). Na ação, o condutor admitiu que transportava maconha no banco traseiro e no porta-malas do veículo. Ao verificarem o carro, os policiais confirmaram a presença de 547 kg da droga.





O motorista informou que buscou a carga em Mundo Novo (MS) e a entregaria em Londrina. Segundo ele, adquiriu a droga por R$ 500,00 o quilo e pretendia revendê-la pelo dobro do valor. Além da droga, também foram apreendidos R$ 572, um telefone celular e o automóvel utilizado no transporte.

Diante dos fatos, o condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado e algemado à Polícia Civil de Astorga (Noroeste), onde foram feitos os procedimentos cabíveis. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.