PRF apreende quase R$ 5 milhões em pasta base de cocaína em Mauá da Serra

Um homem foi detido em flagrante com 41 quilos de pasta base de cocaína em uma averiguação da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na tarde desta quinta-feira (4), em Mauá da Serra.







O valor estimado da pasta base de cocaína é de R$ 120 mil por quilo,. Assim, a apreensão da carga correponderia a um prejuízo de R$ 4,9 milhões para o tráfico.



Os agentes deram ordem de parada a uma caminhonete Montana, de cor branca e, ao fazer uma busca minuciosa no veículo, encontrou um fundo falso no compartimento de carga, onde estavam acomodados 40 tabletes do produto ilegal.



O motorista, de 34 anos, disse que levaria a droga de Ponta Porã (MS) a Joinville (SC). Ele foi preso por tráfico de drogas e encaminhados para a Polícia Civil de Marilândia do Sul.