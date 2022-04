PRF apreende R$ 500 mil em celulares iPhone em Jacarezinho

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu uma grande carga de celulares iPhone, da Apple, no valor de aproximadamente R$ 500 mil, em Jacarezinho (Norte Pioneiro), na tarde desta segunda-feira (11). Os aparelhos tinham entrado no país irregularmente, pela fronteira com o Paraguai.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu próximo à praça de pedágio do bairro Marques dos Reis, na BR-369, divisa do estado do Paraná com São Paulo. Os eletrônicos estavam escondidos na lateral traseira e sob o console de uma caminhonete Hyundai Santa Fé, com placas paraguaias. Segundo a polícia, a carga totalizou mais de 300 celulares, todos dos modelos mais avançados e caros da Apple.

O condutor e a passageira, também de nacionalidade paraguaia, informaram que entraram no país via Foz do Iguaçu (Sudoeste) e tinham como destino o Guarujá-SP, onde fariam a entrega do produto. O veículo e os celulares foram apreendidos pela PRF e encaminhados à Receita Federal.







O casal que transportava a carga foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Federal, em Londrina.