PRF atende grave acidente na BR-376 no município de Califórnia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados na madrugada deste domingo (13), por volta das 3 horas, para atender um grave acidente no km 258 da BR- 376, no município de Califórnia (Centro-Norte). Um GM/Cobalt seguia sentido Marilândia do Sul/Califórnia quando colidiu frontalmente com um veículo VW/Gol, que invadiu a pista contrária provocando o impacto.





Segundo a PRF, no local do acidente há sinalização horizontal de faixa dupla contínua amarela, indicando a proibição da manobra de ultrapassagem.

O condutor do Cobalt, de 48 anos de idade, e mais duas crianças, uma com 5 anos e outra com apenas 1 ano sofreram ferimentos leves. Já o condutor do Gol, de 33 anos, em virtude da violência do impacto sofreu ferimentos graves.





As vítimas foram atendidas por equipes do Samu e ambulância da concessionária CCR PR vias e foram encaminhadas para o Hospital da Providência em Apucarana.

A PRF fará o Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.









