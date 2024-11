PRF de Londrina apreende 19,5 toneladas de maconha, maior apreensão da droga do sul do Brasil

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) da delegacia de Londrina apreendeu, na manhã de quinta-feira (07), em Iguaraçu (região metropolitana de Maringá), 19,550 toneladas de maconha. Segundo a corporação, esta é a maior apreensão da droga do sul do Brasil em 2024.





Com uso de ferramentas de inteligência, a PRF localizou uma carreta bitrem que estaria com indicativo de transporte de drogas na PR-218. Durante a fiscalização, o condutor, 34, realtou aos policiais que a carreta estava vazia. Porém, foi percebido um forte odor característico de maconha e em buscas no compartimento de carga, foram encontrados diversos fardos da droga.

O motorista informou que buscou a droga em Ponta Porã (MS) levaria até Curitiba, e receberia valores não informados pelo transporte.





Ele foi detido e conduzido juntamente com a droga para a Delegacia da Polícia Civil de Astorga (região metropolitana de Maringá).

O entorpecente foi imediatamente incinerado, haja vista a quantidade expressiva apreendida. A incineração contou com o apoio do 30° Batalhão do Exército de Apucarana (Centro-Norte) e com a Polícia Civil de Astorga.





Somente neste ano, a PRF, na região de Londrina, já apreendeu mais de 63 toneladas de maconha, superando todo o ano de 2023 todo, quando 30,8 toneladas da droga foram apreendidas.

Em menos de 24 horas, a PRF, na região Londrina, fez outras duas grandes apreensões de droga: uma em Arapongas (região metropolitana de Londrina), na quarta (6), em um caminhão-baú com teto falso transportando 1.531 kg de droga. E a segunda, no mesmo dia, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro), em dois veículos somando 1.230 kg. Com esta a terceira, a maior apreensão do sul do país este ano com 19.550 Kg, totalizando mais de 22 toneladas do entorpecente.





Em 2024, a PRF no Paraná já apreendeu mais de 216 toneladas de maconha.





