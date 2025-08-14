Pesquisar

Na BR-153

PRF e PM apreendem 10 quilos de crack escondidos em estrutura de roda de carro em Guapirama

Redação Bonde com PRF
14 ago 2025 às 08:32

Foto: Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreenderam 10 quilos de crack na tarde desta quarta-feira (13), em Guapirama (Norte Pioneiro). 


Após a troca de informações e o trabalho em conjunto das duas instituições, as equipes localizaram o veículo suspeito no trevo de acesso ao município, próximo ao quilômetro 66 da BR-153.

A droga estava escondida na estrutura da roda do veículo, sendo necessário levá-lo para uma oficina mecânica para retirar os pacotes. O condutor, de 31 anos e morador do Mato Grosso do Sul, não disse para onde levaria a droga. Ele foi encaminhado para a delegacia de Joaquim Távora (Norte Pioneiro). 



Apreensão Apreensão droga crack droga prf PM Guapirama Norte Pioneiro
