Dois presos

PRF e Polícia Militar apreendem 70 kg de maconha em Cambé

Redação Bonde com PRF
10 ago 2025 às 14:28

Divulgação/ PRF
Em trabalho conjunto, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) apreenderam 70 kg de maconha, neste domingo (10), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Duas pessoas foram presas.


Após a troca de informações entre as instituições, a PM localizou o veículo nas proximidades do km 159 da BR-369. Após receber voz de abordagem, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga, sendo alcançado e imobilizado no Parque Residencial Manela. Dentro do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha.


Foram presos um homem de 26 anos e uma mulher 19. Os dois, que são moradores de Campinas (SP), informaram que pegaram a droga na região da fronteira com o Paraguai e entregariam em São Paulo (SP). As drogas, o veículo e os presos foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Londrina.


prf Polícia militar de Londrina Polícia Militar PM Cambé droga
