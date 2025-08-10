PRF e Polícia Militar apreendem 70 kg de maconha em Cambé

Em trabalho conjunto, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PM (Polícia Militar) apreenderam 70 kg de maconha, neste domingo (10), em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Duas pessoas foram presas.





Após a troca de informações entre as instituições, a PM localizou o veículo nas proximidades do km 159 da BR-369. Após receber voz de abordagem, o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga, sendo alcançado e imobilizado no Parque Residencial Manela. Dentro do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha.





Foram presos um homem de 26 anos e uma mulher 19. Os dois, que são moradores de Campinas (SP), informaram que pegaram a droga na região da fronteira com o Paraguai e entregariam em São Paulo (SP). As drogas, o veículo e os presos foram levados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Londrina.



