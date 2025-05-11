PRF e PRE apreendem carga de cocaína avaliada em mais de R$ 13 mihões em Maringá

Uma ação integrada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na tarde deste sábado (10) resultou na apreensão de 267 quilos de cocaína escondidos dentro do fundo falso de uma carreta na BR-376, em Maringá.
Ao abordarem o veículo, os cães Zeus e Thor indicaram a presença de drogas no compartimento traseiro da carreta. Ao todo, foram encontrados 267 quilos de cocaína, avaliada em mais de R$ 13 milhões. O carreta foi apreendida e o condutor foi preso.
