PRF e PRE apreendem carga de cocaína avaliada em mais de R$ 13 mihões em Maringá

Uma ação integrada entre a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na tarde deste sábado (10) resultou na apreensão de 267 quilos de cocaína escondidos dentro do fundo falso de uma carreta na BR-376, em Maringá.





Ao abordarem o veículo, os cães Zeus e Thor indicaram a presença de drogas no compartimento traseiro da carreta. Ao todo, foram encontrados 267 quilos de cocaína, avaliada em mais de R$ 13 milhões. O carreta foi apreendida e o condutor foi preso.



