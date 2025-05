PRF flagra caminhões com postes com risco de queda em Ponta Grossa

Na tarde desta quarta-feira (7), por volta do meio-dia, na BR-373, em Ponta Grossa (Campos Gerais), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou dois caminhões que transportavam postes de fibra, após denúncia feita por outros motoristas.





Os veículos, que saíram de Mandirituba (Região Metropolitana de Curitiba) com destino a Belém (PA) - um trecho de mais de 3 mil quilômetros -, apresentavam instabilidade na carga, que havia deslizado para o lado direito, ficando sobreposta e com iminente risco de queda. Durante a fiscalização, os policiais constataram que parte da carga estava acondicionada de forma irregular nas extremidades externas dianteira e traseira do compartimento.

Diante do risco à segurança viária, os caminhões foram autuados por transportar carga em desacordo com a legislação — com amarração ineficiente ou inoperante e disposição em áreas externas não autorizadas. Os veículos foram recolhidos ao pátio para que a carga fosse devidamente redistribuída e fixada de forma segura.