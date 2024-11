PRF recupera veículo roubado e apreende 264,7 kg de maconha em Mandaguari

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 264,7 kg de maconha e recuperou um veículo roubado na manhã desta sexta-feira (8), na PR-444, em Mandaguari (norte central). Um homem foi preso em flagrante na ação.





Durante fiscalização de rotina, os policiais tentaram abordar um automóvel com vidros escurecidos que trafegava pela rodovia. A equipe suspeitou de possível carga ilícita devido à suspensão traseira visivelmente rebaixada do veículo.

Após a abordagem, o condutor admitiu que transportava drogas no porta-malas do automóvel. Durante a vistoria, os agentes localizaram os 264,7 kg de maconha. Além disso, foi constatado que o veículo, um sedan de cor prata, havia sido roubado no estado de São Paulo no mês anterior e estava com as placas adulteradas.





O condutor foi preso em flagrante. O veículo recuperado e a droga apreendida foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari para os procedimentos cabíveis.