Vestibular 2025 da UEL será aplicado em 42 locais para mais de 16 mil candidatos

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) divulga na segunda-feira (11) o Cartão de Inscrição a partir das 17h. O documento contém informações indispensáveis, como o número de inscrição e o local de prova. As salas serão abertas a partir das 13h30, no Campus da UEL, salas da Unifil na av. JK e Rua Alagoas, penitenciárias e escolas municipais e Estaduais de Londrina.





Ao todo são ofertadas 1.956 vagas em 53 cursos de graduação por meio do processo seletivo. O total de vagas ofertadas para o próximo ano letivo é de 3.180, considerando as outras formas de ingresso – Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e Prova Paraná Mais. Para garantir a segurança e a organização, aproximadamente 1,8 mil pessoas deverão trabalhar no Vestibular, desde fiscais que atuam nas salas e prédios, passando pelos setores de segurança, logística, trânsito e atendimento.

Segundo a responsável pela Cops, professora Sandra Garcia, o novo modelo de vestibular atende as adequações no Ensino Médio e beneficia o candidato pelo formato em fase única. Em relação às provas, ela explica que não foram feitas grandes alterações. No dia 17 a prova é objetiva, interdisciplinar, com 60 questões de múltipla escolha, sobre Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.





Já no dia 18 os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato, no portal da Cops.

“Esse movimento que a universidade faz busca impactar a escola, o Ensino Médio. O aluno tem de ter conhecimento de conteúdo, de forma integrada, para que esse estudante esteja preparado para sua inserção no mercado do trabalho, com capacidade para uma leitura mais global”, define. As questões exigem que o candidato cruze conhecimentos e demonstre capacidade de interpretar informações e correlacioná-las.





Outra inovação é a aplicação da Prova Paraná Mais. Em junho passado o Conselho Universitário aprovou o direcionamento de 20% das vagas do Vestibular para ingresso via nota da Prova, que será aplicada para estudantes do último ano do Ensino Médio do Paraná e de outros estados. Segundo a Coordenadora da Cops, a média obtida poderá ser utilizada pelo candidato em janeiro quando a Seed (Secretaria Estadual de Educação) abrir inscrições para que os estudantes concorram às vagas reservadas pelas sete Universidades Estaduais paranaenses.

Dos 53 cursos da UEL, cinco (Arquitetura, Design Gráfico, Design de Moda, Artes e Música) não entram na disputa pela prova Paraná Mais. O motivo é a necessidade da Prova de Habilidade Específica, apontada pelos Colegiados de Curso como importante para comprovar a capacidade e a habilidade dos candidatos.





NÚMEROS

Dos mais de 16 mil inscritos, 6.668 são de Londrina. De acordo com informações da Cops, 13.306 candidatos são paranaenses. Outros 2.344 são provenientes do estado de São Paulo e 688 de outros estados. As mulheres representam a grande maioria (10.050), contra 6.288 homens. Ainda sobre o perfil dos candidatos, o mais velho tem 72 anos e disputa uma vaga em Medicina. O mais novo tem apenas 13 anos e está inscrito como treineiro, no curso de Arquitetura.





CONCORRÊNCIA





Com 5.182 candidatos inscritos, o curso de Medicina é o que registra a maior concorrência no sistema universal, com 128,95 candidatos por vaga. O segundo curso mais concorrido é o de Ciência da Computação, com 40,64 candidatos/vaga, seguido de Biomedicina (37,43), Psicologia (31,92) e Ciência de Dados (20,93). A relação completa dos 53 cursos está disponível no Portal da Cops.





