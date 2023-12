PRF recupera veículo roubado no Rio de Janeiro após perseguição e acidente em Cambé

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou na manhã desta quarta-feira (20) um Jeep Compass roubado no Rio de Janeiro, após o condutor tentar fugir e acabar batendo contra uma árvore e um portão em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).



O veículo foi notado pela PRF ao se deslocar em alta velocidade pela BR-369. O condutor desrespeitou a ordem de parada dos agentes e iniciou uma fuga, iniciando uma perseguição que se deu por três quilômetros dentro de um bairro em Cambé, até que o motorista perdeu o controle e se acidentou.



O Jeep Compass, que estava com chassi adulterado e placas trocadas, tinha alerta de roubo no estado do Rio de Janeiro. O motorista, um homem de 42 anos, foi detido. Ele disse que comprou o carro pela internet, pelo valor de R$ 22 mil. A situação foi encaminhada para a Polícia Civil em Cambé.