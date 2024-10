Psicólogo é denunciado após atacar sexualmente paciente no Paraná

O MPPR (Ministério Público do Paraná) apresentou denúncia criminal, nesta sexta-feira (3), contra um psicólogo suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Ponta Grossa (Campos Gerais). Ele está sendo acusado pelos crimes de estupro de vulnerável e ato obsceno.





O caso veio a público após a prisão em flagrante do denunciado, na última semana, logo após uma vítima ter sido socorrida por vizinhos da clínica em que a violência foi praticada.

Segundo a denúncia, formulada a partir de inquérito da Polícia Civil, em consulta realizada no dia 25 de setembro, no início da noite, o psicólogo praticou atos libidinosos contra a paciente, que saiu da clínica alterada e foi amparada por pessoas que moram na frente do consultório.





Os vizinhos relataram que “já presenciaram inúmeras vezes [...] práticas de atos libidinosos com possíveis pacientes no interior de sua sala profissional, já que sempre o fazia com as janelas abertas e de forma escancarada”. Os autos citam ainda uma situação ocorrida em 29 de agosto, de prática de ato obsceno contra outra pessoa, dentro do consultório.

Como destaca a Promotoria de Justiça na denúncia, o psicólogo foi visto e filmado pelas testemunhas do prédio em frente “[…] praticando atos libidinosos com outras mulheres, possivelmente pacientes, de forma ostensiva no interior de seu consultório, em cuja janela não havia sequer uma cortina, o que os incomodava não apenas pelo desconforto inerente à situação, mas também porque seus filhos, menores de idade, também moram no local e estavam suscetíveis a presenciar tamanho despudor.”