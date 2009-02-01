Quatro baleados e duas mortes na região de Londrina

Em Arapongas, Paulo Hiran Torres Viana, 21 anos, foi morto com três tiros por volta das 22h30 de sábado, próximo à Praça Mauá, no centro da cidade. Segundo informações da PM, Paulo era do Piauí e estava na cidade trabalhando na montagem de torres de energia elétrica. Ainda não há suspeitos nem informações sobre o motivo do crime.

Em Rolândia, João Carlos dos Santos, 30 anos, também foi morto com três tiros. O crime aconteceu por volta das 23h30, na rua Joaquim Pereira, no Conjunto Habitacional San Fernando II. Segundo a Polícia Militar, ele era morador do Jardim Itália e já tinha antecendentes por furto.

Dois homens baleados em Londrina - O primiro caso foi na noite de ontem, no Jardim Parigot. Por volta das 22h30, Marcelo Antônio Cabianca, 20 anos, foi baleado no tórax e abdôme, por um homem que passou em uma moto. O crime foi registrado na Rua Severino Soares Freitas. Menos de uma hora depois, Alisson Fernando da Silva, 29, foi baleado por dois adolescentes na Avenida Francisco Gabriel da Silva. Nos dois casos a Polícia Militar ainda não tem suspeitos nem sabe a motivação dos crimes.

As informações são da repórter Érika Gonçalves.




