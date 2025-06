Queda de árvore mata homem em rodovia da região de Maringá

Um homem de 57 anos faleceu na manhã desta quinta-feira (12) após uma árvore cair sobre o seu veículo enquanto trafegava pela PR-317, em Maringá (Noroeste). Seguindo do município de Floresta (Noroeste) para Maringá, o Fiat/Uno passava pelo Km 106 quando houve a queda da árvore, que estava à margem direita da via.

Segundo o BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), o homem - que era morador de Maringá - ficou preso entre as ferragens do automóvel e precisou ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.





O óbito foi constatado por um médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) aéreo. Também estiveram presentes o IML (Instituto Médico Legal) e a equipe criminalística da Polícia Civil de Maringá.