Rapaz de 19 anos morre em confronto com policiais

Paulo Ricardo Marques, 19 anos, foi morto por volta da 0h20 da madrugada desta sexta-feira (20) após trocar tiros com policiais militares do Pelotão de Choque.

Segundo informações da PM, Marques estava armado com revólver calibre 22 de fabricação argentina, com um projétil disparado. A arma tem capacidade para 10 tiros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Ainda de acordo com a PM, os policiais abordaram um grupo de rapazes e um deles teria atirado contra a viatura. O fato ocorreu na Rua Tamekishi Hara, no Jardim Tókio, zona oeste de Londrina. Quando os Bombeiros do quartel que fica próximo chegaram, o rapaz já estava morto.

Segundo o Siate, Marques foi atingido com um tiro no rosto.