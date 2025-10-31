Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Operação Fronteiras

Receita Federal apreende R$ 700 mil em contrabando na Rodoviária de Londrina

Redação Bonde com assessoria de imprensa
31 out 2025 às 11:30

Compartilhar notícia

Reprodução/Polícia Federal
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 700 mil em mercadorias contrabandeadas e descaminhadas durante uma operação de fiscalização realizada na Rodoviária de Londrina, entre a noite de quinta-feira (30) e a madrugada de sexta (31). A ação integrou a Operação Fronteiras, que ocorre simultaneamente em diversas regiões do país.


A fiscalização foi direcionada a ônibus de linha que vieram da fronteira Brasil–Paraguai, especialmente das cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra. De acordo com a Receita Federal, entre os produtos retidos estavam perfumes árabes, cigarros de origem paraguaia e peças de vestuário de procedência peruana com indícios de falsificação de marcas.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde

Cadastre-se em nossa newsletter


A operação ocorreu de forma tranquila, sem registros de tumulto ou prisões. A equipe envolvida contou com 12 servidores de diferentes unidades da Receita Federal, incluindo Londrina, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Chapecó e Curitiba.


Apreensão Receita Federal Apreensões Rodoviária de Londrina descaminho Contrabando
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas