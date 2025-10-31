Receita Federal apreende R$ 700 mil em contrabando na Rodoviária de Londrina

A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 700 mil em mercadorias contrabandeadas e descaminhadas durante uma operação de fiscalização realizada na Rodoviária de Londrina, entre a noite de quinta-feira (30) e a madrugada de sexta (31). A ação integrou a Operação Fronteiras, que ocorre simultaneamente em diversas regiões do país.





A fiscalização foi direcionada a ônibus de linha que vieram da fronteira Brasil–Paraguai, especialmente das cidades de Foz do Iguaçu e Guaíra. De acordo com a Receita Federal, entre os produtos retidos estavam perfumes árabes, cigarros de origem paraguaia e peças de vestuário de procedência peruana com indícios de falsificação de marcas.

A operação ocorreu de forma tranquila, sem registros de tumulto ou prisões. A equipe envolvida contou com 12 servidores de diferentes unidades da Receita Federal, incluindo Londrina, Foz do Iguaçu, Florianópolis, Chapecó e Curitiba.



