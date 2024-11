Homem saca R$ 2.800 em Arapongas e é assaltado na saída de banco

Um homem que havia sacado R$ 2.800 em Arapongas (região metropolitana de Londrina) foi assaltado na saída do banco na manhã de quinta-feira (31).





Conforme a PM (Polícia Militar), a situação ocorreu por volta das 10h45, no centro. O solicitante informou que sacou a quantia do banco Bradesco da avenida Arapongas e, ao descer a pé a rua Andorinhas, próximo à loja Porthal Materiais de Construção, dois indivíduos de pele parda em uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha anunciaram o assalto dizendo: "Passa tudo que você tem aí!".

A vítima informou ainda que o passageiro da moto empunhava uma arma do tipo revólver na cor preta, levaram o dinheiro e seguiram sentido rua Pica-Pau.

Ao ser perguntado se havia mais alguma característica dos indivíduos, disse que não, pois ficou o tempo todo olhando para baixo. Ele foi informado sobre os procedimentos cabíveis, e relatou que os tomaria posteriormente.





