São Paulo: Ataque a tiros em escola mata aluna e deixa três feridos

Uma aluna morreu e três estudantes ficaram feridos nesta segunda-feira (23) em um ataque a tiros na Escola Estadual Sapopemba, na zona leste de São Paulo-SP.





De acordo com o governo paulista, um dos alunos se machucou ao tentar fugir do ataque. Os feridos foram levados para o Hospital Geral de Sapopemba.

Publicidade





Ainda conforme nota divulgada do governo estadual, a Polícia Militar prendeu o autor dos disparos e a arma utilizada no crime. Os nomes do autor dos disparos e os das vítimas ainda não foram divulgados. O governo de São Paulo lamentou o ataque e expressou solidariedade às vítimas e famílias.





O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou a rede social X para expressar solidariedade às vítimas, famílias e à comunidade escolar. Segundo o ministro, “o Laboratório de Crimes Cibernéticos do Ministério da Justiça foi acionado para auxiliar a polícia de São Paulo a aprofundar as investigações”.