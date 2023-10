Polícia Militar apreende mais de 3 toneladas de maconha em Sertanópolis

Homem com mandado de prisão por tráfico em aberto é preso após agredir mulher em Londrina

De acordo com o BPRv, a abordagem foi realizada devido ao risco de queda da carga sobre a via, o que colocava em risco a vida dos usuários da estrada.

A equipe da Rotam do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreendeu, neste domingo (22), 3.148 quilos de maconha na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





Durante a fiscalização, contudo, os agentes sentiram um forte odor característico de maconha. Além disso, foi possível observar pacotes escuros entre a carga de madeira.





Ao ser questionado sobre a carga, o condutor do caminhão desconheceu haver discordância da nota da carga transportada, que foi carregada em Iporã, no Noroeste do Estado, e a possível quantidade de droga em seu interior.







O condutor foi preso foi tráfico de drogas e foi encaminhado, assim como a carga e o caminhão, para a Delegacia de Sertanópolis. De acordo com os policiais, a droga apreendida tinha valor estimado em R$ 6 milhões.