Segurança é assassinado em boate de Maringá

Crime com requintes de crueldade e vingança. Assim é definido pela polícia o ato praticado na madrugada deste domingo (25) por Robson da Silva (20), em Maringá.
O jovem foi até a porta da Boate Ozone, região central da cidade, por volta das 5h15, final do expediente. Quando os seguranças da casa deixavam o local, ele descarregou o pente da pistola atingindo quatro funcionários do estabelecimento.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Junior Cesar Sanjulino (20) morreu instantaneamente. Ele foi atingido por tiros na cabeça e tórax. Outros três seguranças ficaram feridos e estão internados no Hospital Universitário (HU): Roberto Carlos Palma (23), Sérgio Aparecido da Silva (21) e Andréa Aparecida Reis Domingues (35).
Robson Silva foi preso em flagrante. Ele contou à Polícia que cometeu o crime por vingança, após ser agredido pelos seguranças dias atrás.
Tentativa
Registrado nesta madrugada, em Maringá, tentativa de homicídio. Claudio Carlos de Jesus (33) foi esfaqueado na rua José Bonifácio, Jardim Panorama, na divisa com Sarandi.
Ele foi encaminhado ao Hospital Metropolitano.