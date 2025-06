Sem provas, gerente de loja acusa adolescentes de furto em Apucarana

Duas adolescentes de 15 anos foram acusadas de furto na tarde desta sexta-feira (27) em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana (Centro-Norte). A abordagem, feita de forma exaltada por um funcionário da loja, gerou constrangimento às jovens e resultou em um chamado à Polícia Militar.





De acordo com o boletim de ocorrência, as adolescentes estavam no interior da loja quando foram acusadas de furtar uma lata de batata. Segundo relato das responsáveis legais das meninas, o funcionário teria feito a acusação aos gritos, em público, o que chamou a atenção de outros clientes e causou constrangimento às menores. Após o episódio, elas deixaram o local e foram ao encontro de suas responsáveis, que retornaram com as adolescentes à loja e solicitaram o apoio da PM.





Ao chegarem ao estabelecimento, os policiais não localizaram o gerente responsável pela acusação. Além disso, nenhuma prova ou imagem que comprovasse o suposto furto foi apresentada, tampouco o produto alegadamente subtraído foi encontrado com as adolescentes.





Diante da ausência de evidências e do comportamento acusatório do funcionário, a situação foi registrada como calúnia, e as partes envolvidas foram orientadas sobre os procedimentos legais cabíveis, tanto na esfera cível quanto criminal.