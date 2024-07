Homem é agredido e é alvo de sequestro relâmpago, mas não consegue fazer pix para bandidos em Londrina

Um homem foi agredido e alvo de sequestro relâmpago na madrugada desta quinta-feira (18), mas não conseguiu fazer pix para os bandidos em Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 5h30, houve solicitação via Copom (Central de Operações Militares) de que um homem teria sido vítima de roubo e estava pedindo ajuda na rua Luiz Lerco, no bairro Terra Bonita.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A vítima, homem de 36 anos, relatou aos policiais que estava conduzindo o Volkswagen Nivus dele quando parou no semáforo da avenida Waldemar Spranger e um Fiat Mobi de cor branca o fechou pela frente. Desceu um indivíduo que, imediatamente, foi até a janela dele, armado, anunciou o assalto e apontou uma arma de fogo. No momento em que abriu a porta, o motorista começou a ser agredido e foi colocado no banco traseiro do veículo - outro homem desceu do Mobi e assumiu a direção do carro.





Os acusados saíram em direção à PR-445 e a todo momento solicitavam que a vítima fizesse uma transação bancária com o celular na modalidade de pix - valor não informado. Como estava bastante nervoso, não conseguiu passar dinheiro aos ladrões que o abandonaram na rua Luiz Lerco, onde o tiraram do Nivus e começaram a agredi-lo o com socos, chutes. Novamente, foram feitas ameaças para que fizesse a transação bancária.

Publicidade





Ele sofreu um corte no dedo indicador da mão esquerda e escoriações no cotovelo direito.





Os criminosos se evadiram subtraindo o celular dele e o Nivus.

Publicidade





O carro foi localizado ainda na mesma manhã em uma chácara no Usina Três Bocas.





Foi feito o boletim de ocorrência e oferecido atendimento médico a ele.





A PM pede ajuda para identificar os acusados do crime por meio do disque-denúncia 181.